Formazioni ufficiali Atalanta Milan: le scelte degli allenatori (Di domenica 23 maggio 2021) Le Formazioni ufficiali di Atalanta Milan match valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Milan, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021. Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Mæhle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello; Caldara, Palomino, Ruggeri, Šutalo; Miran?uk, Pašali?; Ili?i?, Lammers, Muriel. All.: Gasperini. Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Çalhano?lu; Leão. A disp.: A. Donnarumma, T?t?ru?anu; Dalot, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Hauge, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Ledimatch valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Mæhle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello; Caldara, Palomino, Ruggeri, Šutalo; Miran?uk, Pašali?; Ili?i?, Lammers, Muriel. All.: Gasperini.(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Çalhano?lu; Leão. A disp.: A. Donnarumma, T?t?ru?anu; Dalot, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Hauge, ...

