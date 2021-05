È ufficiale | il 1 luglio l’Unione Europea diventerà un immenso campo di concentramento

Leggi su cityroma

(Di domenica 23 maggio 2021) Il passaporto sanitario dovrebbe essere attuato formalmente dal 1 °al fluire di nuovo tra i diversi paesi dell’UE. Infatti, è stato appena raggiunto un accordo tra i deputati e gli Stati membri sulla tessera sanitaria che consentirà di utilizzare un codice QR per indicare che il suo titolare è stato vaccinato, che ha superato un test negativo o che è immune dopo essere stato infettato dal Covid19. Non dobbiamo illuderci: questo “ausweis” europeo non è altro che un permesso di lasciare il carcere europeo a cielo aperto per poter nuovamente circolare tra i vari paesi europei. Si ratifica così la creazione di Alpha + e beta, in altre parole, un gigantesco apartheid europeo, a seconda che uno sia stato vaccinato o meno. Questo dispositivo completa un intero arsenale repressivo e liberticida come tracciamento, geolocalizzazione, polizia a tutto ...