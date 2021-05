È appurato | dobbiamo abbracciarci di più per essere felici

Leggi su dilei

(Di domenica 23 maggio 2021) Il linguaggio dell’amore è un linguaggio segreto e la sua espressione più alta è un abbraccio silenzioso. (Robert Musil) Ci sono i sorrisi falsi, quelli che ci sforziamo di fare in determinate circostanze, e ci sono baci che non dovrebbere maidati, quelli che fanno da premessa a un tradimento – vedi il bacio di Giuda -. E poi ci sono gli abbracci, quelli che davvero non sanno mentire perché sono il luogo sicuro in cui rifugiarsi, un posto perfetto in cui abitare, lì dove risiede anche l’amore. Gli abbracci fanno bene, all’anima, al cuore e alle persone e sono in grado di far splendere il sole anche durante le giornate più tristi. Non è un caso che sentiamo il desiderio di tornare sempre tra le braccia delle persone che amiamo, che siano quelle di un familiare, di un amico o di un grande amore. Basta pensare a quanto fanno bene gli abbracci delle mamme che, ...