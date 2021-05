Djokovic: «Voglio prendere una laurea. L’Università è la casa della conoscenza e io sono molto curioso» (Di domenica 23 maggio 2021) Su Specchio, settimanale de La Stampa, una lunga intervista a Novak Djokovic, che ha appena compiuto 34 anni. Uno dei tennisti più discussi, spesso al centro di polemiche per le sue posizioni controverse, come sui vaccini. Ha due figli, Stefan e Tara. Dice che quello di genitore è un mestiere difficilissimo. «Lo ammetto: quello di genitore è il lavoro più difficile che c’è. Ma anche una gioia enorme. È una grande responsabilità, ti fa crescere come persona. La famiglia è sempre stata sempre tutto per me, quando ero piccolo i miei mi hanno appoggiato, hanno sacrificato la loro vita per mettermi a disposizione tutto quello di cui avevo bisogno e consentirmi di raggiungere quello che volevo, e che ho poi ottenuto nel 2011: vincere Wimbledon e diventare il numero 1 del mondo, i miei due sogni più grandi. Quando sono diventato papà, però, è cambiato tutto. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 maggio 2021) Su Specchio, settimanale de La Stampa, una lunga intervista a Novak, che ha appena compiuto 34 anni. Uno dei tennisti più discussi, spesso al centro di polemiche per le sue posizioni controverse, come sui vaccini. Ha due figli, Stefan e Tara. Dice che quello di genitore è un mestiere difficilissimo. «Lo ammetto: quello di genitore è il lavoro più difficile che c’è. Ma anche una gioia enorme. È una grande responsabilità, ti fa crescere come persona. La famiglia è sempre stata sempre tutto per me, quando ero piccolo i miei mi hanno appoggiato, hanno sacrificato la loro vita per mettermi a disposizione tutto quello di cui avevo bisogno e consentirmi di raggiungere quello che volevo, e che ho poi ottenuto nel 2011: vincere Wimbledon e diventare il numero 1 del mondo, i miei due sogni più grandi. Quandodiventato papà, però, è cambiato tutto. ...

Advertising

napolista : A Specchio: «Da quando sono papà è cambiato tutto, la priorità non sono più io ma i miei bambini. Siamo eterni attr… - juv3ntin0vero : RT @Djnc78: @Gazzetta_it Dai dai, datemi le pagelle di vernaccia. Le sto aspettando come manco la finale di Wimbledon Federer-Djokovic. Vog… - Vitojss : RT @Djnc78: @Gazzetta_it Dai dai, datemi le pagelle di vernaccia. Le sto aspettando come manco la finale di Wimbledon Federer-Djokovic. Vog… - Djnc78 : @Gazzetta_it Dai dai, datemi le pagelle di vernaccia. Le sto aspettando come manco la finale di Wimbledon Federer-D… - SportRepubblica : Cinema & Slam, vita da Djokovic: “Ma non voglio essere una star” -