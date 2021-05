Curling: gli azzurri staccano il pass per le olimpiadi di Pechino 2022 ed entrano nella storia (Di domenica 23 maggio 2021) Grande notizia per il Curling azzurro. Arriva da Aberdeen, in Scozia, dove sono in corso i Campionati Mondiali di doppio misto. Una vittoria contro la Russia per 8-5, ha aperto le porte ai playoff dei Mondiali di doppio misto per la Nazionale italiana. Il risultato conseguito dalla coppia formata da Stefania Costantini (C.C. Dolomiti) e Amos Mosaner (Aeronautica Militare), vale per la qualificazione per la prossima rassegna iridata nel 2022 ma soprattutto consegna il pass olimpico per i Giochi Invernali di Pechino. L’Italia del Curling ai primi posti in classifica Il successo ottenuto, ha assicurato all’Italia uno dei primi tre posti nel girone A dei Mondiali doppio misto insieme a Scozia e Canada. Al di là del prosieguo della competizione, la Nazionale tricolore guidata dall’allenatrice ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) Grande notizia per ilazzurro. Arriva da Aberdeen, in Scozia, dove sono in corso i Campionati Mondiali di doppio misto. Una vittoria contro la Russia per 8-5, ha aperto le porte ai playoff dei Mondiali di doppio misto per la Nazionale italiana. Il risultato conseguito dalla coppia formata da Stefania Costantini (C.C. Dolomiti) e Amos Mosaner (Aeronautica Militare), vale per la qualificazione per la prossima rassegna iridata nelma soprattutto consegna ilolimpico per i Giochi Invernali di. L’Italia delai primi posti in classifica Il successo ottenuto, ha assicurato all’Italia uno dei primi tre posti nel girone A dei Mondiali doppio misto insieme a Scozia e Canada. Al di là del prosieguo della competizione, la Nazionale tricolore guidata dall’allenatrice ...

Advertising

IndianoOceano : @clairelen6 @tommaso_zorzi Mi pare che gli arbitri di curling abbiano un outfit simile #tommasozorzi - filipporapisar1 : @ZZiliani Se penso che Balotelli veniva considerato un simulatore e che per ABBATTERLO ci volevano i missili cruise… - antoniogiusti : Cuadrado entra sulla palla. Non è mai fallo. Certo, se forse prima di occuparti di calcio ti sei sempre occupato di… - ilLamecus : #AtalantaJuve La Juve mi sta sulle palle e gli auguro il peggio. Ma chi ha visto un fallo di Cuadrado forse segue il curling. - AndreaBarzy : RT @fisg_it: Grande Italia nella seconda giornata dei Mondiali di curling doppio misto ????In Scozia gli azzurri vincono entrambe le partite… -