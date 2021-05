Cagliari | Semplici | «È stata un’impresa straordinaria»

(Di domenica 23 maggio 2021) Leonardoha esultato per la salvezza conquicon ilUn finale di stagione… senza botto ma comunque soddisfacente rispetto a quanto ci si poteva immaginare. Il futuro delresta in Serie A e Leonardo, attuale tecnico dei rossoblù, commenta così questo scorcio di campionato di cui è stato il protagonista assoluto: «È, forza Casteddu!» LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24sì,storica se si torna indietro di qualche mese e si guarda alla situazione in cui ilversava. Concretezza, pragmatismo, fiducia hanno salvato una squadra che ha finalmente tirato ...

e Genoa, già salve, si affrontano alla Sardegna Arena per l'ultima giornata di Serie A: la ... Lautaro vs Musso, il duello argentino LE DICHIARAZIONI Il commento di Leonardo: "Stasera ...Cala così il sipario sul campionato, con ilche " sin dai prossimi giorni " è chiamato a decidere il suo futuro allenatore.meriterebbe " indubbiamente " la conferma per il percorso ...Leonardo Semplici ha esultato per la salvezza conquistata con il Cagliari Un finale di stagione… senza botto ma comunque soddisfacente rispetto a quanto ci si poteva immaginare. Il futuro del Cagliari ...Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha commentato l’operato di Leonardo Semplici al Cagliari. Il tecnico toscano merita la conferma Intervistato da TuttoCagliari.net, Lorenzo Amoruso, ex d ...