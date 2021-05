Beautiful | anticipazioni 24-30 maggio 2021 | Steffy confessa a Hope di aver baciato Liam su ‘consiglio’ di Thomas

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 23 maggio 2021)Le bugie hanno le gambe corte, soprattutto quando sono inserite all’interno dei piani diForrester (Matthew Atkinson). Nelle puntate diin onda da lunedì 24 a domenica 30(Jacqueline McInnes Wood) si sentirà infatti in colpa per(Scott Clifton) su consiglio del fratello e racconterà tutta la verità ad(Annika Noelle), ammettendo di non voler tornare insieme all’ex marito grazie a vili stratagemmi. Tutto ciò farà quindi da apripista ad un’alleanza trache si impegneranno per smascherare, ancora innamorato della Logan, prima del matrimonio con Zoe (Kiara ...