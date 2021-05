VOSTRO ONORE RAI1 | STEFANO ACCORSI PROTAGONISTA DEL NUOVO THRILLER GIUDIZIARIO

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 22 maggio 2021) Una nuova serie, o meglio il remake italiano di Your Honor con Bryan Cranston, si appresta ad andare sul set.è la serie dicon. Primo ciak il 26 maggio. Si proseguirà a girare fino a settembre tra Milano e Roma, come riferisce Cinemotore. Produce Indiana Production che dopo tanti film ha iniziato a lavorare anche per il piccolo schermo con le fiction Pezzi Unici (Rai) e Curon (Netflix). Di cosa parla, la serie che vedremo in onda sunel 2022? Your Honor, a sua volta adattamento della israeliana Kvodo, vede al centro della vicenda il giudice Michael Desiato. Tutto inizia quando Rocco, il figlio di un boss della malavita, rimane ucciso in un incidente stradale causato da ...