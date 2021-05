Vaccini, Curcio: chiudere presto con protezione sessantenni (Di sabato 22 maggio 2021) “Dobbiamo procedere gradualmente, seguendo gli obiettivi: ora bisogna proteggere i sessantenni, chiudiamo al più presto la loro vaccinazione. La nostra sarà, comunque, una normalità diversa, di convivenza con il rischio e con una serie di attenzioni da mantenere”. Così il capo della protezione civile Fabrizio Curcio su La Stampa dove fa anche presente di come “ci stiamo riprendendo la nostra normalità”; solo la gradualità nel ripartire ci consente di capire a cosa andiamo incontro”.Il capo della protezione civile parla dell’obbligo vaccinale come di quella che “poteva essere una soluzione”, di fronte ai molti anziani non ancora vaccinati; “ma è un tema che spetta alla politica. Avrebbe significato forzare la volontà delle persone di fronte a Vaccini ancora soggetti” a revisione ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 22 maggio 2021) “Dobbiamo procedere gradualmente, seguendo gli obiettivi: ora bisogna proteggere i, chiudiamo al piùla loro vaccinazione. La nostra sarà, comunque, una normalità diversa, di convivenza con il rischio e con una serie di attenzioni da mantenere”. Così il capo dellacivile Fabriziosu La Stampa dove fa anche presente di come “ci stiamo riprendendo la nostra normalità”; solo la gradualità nel ripartire ci consente di capire a cosa andiamo incontro”.Il capo dellacivile parla dell’obbligo vaccinale come di quella che “poteva essere una soluzione”, di fronte ai molti anziani non ancora vaccinati; “ma è un tema che spetta alla politica. Avrebbe significato forzare la volontà delle persone di fronte aancora soggetti” a revisione ...

