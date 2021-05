Sulle orme meteo dell’Estate 2021

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 22 maggio 2021) Stiamo provando a tracciare, da tempo, quello che potrebbe essere il trendprevalente. Non è facile, come sempre del resto, soprattutto in un anno che per molti aspetti è nettamente diverso dai precedenti. Quando i modelli previsionali sembrano orientati in una direzione ecco che tornano sui loro passi. Intendiamoci, i segnali di un consolidamento del bel tempo, caldo africano compreso, s’intravedono ma puntualmente vengono rivisti “al ribasso” ricordandoci che certe dinamiche prima invernali poi primaverili debbono essere prese seriamente in considerazione. Per questa ragione riteniamo che quanto espresso in recenti approfondimenti, ovvero un giugno moderatamente dinamico e un luglio altrettanto vivace, sia l’ipotesi attualmente più accreditata. Diciamolo, per il momento il caldo s’è visto poco o nulla ed ...