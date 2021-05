Advertising

Lopinionista : Sassoli: “Sospendere i brevetti sui vaccini? Nessun tabù” - princigallomich : Vaccino, Sassoli “Non è un tabù sospendere i brevetti” - giornaleradiofm : Approfondimenti: Sassoli, sospendere i brevetti? Nessun tabù: (ANSA) - ROMA, 22 MAG - 'Tutto quello che serve, senz… - Massimi47715989 : Sassoli, sospendere i brevetti? Nessun tabù - Ultima Ora - ANSA - CorriereQ : Sassoli, sospendere i brevetti? Nessun tabù -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli Sospendere

Così David, presidente del Parlamento europeo, a "L'Ospite" su Skytg24. "Alle critiche ...i brevetti? Tutto quello che serve per mettere in sicurezza il pianeta è utile, non deve ...Così David, presidente del Parlamento europeo, a 'L'Ospite' su Skytg24. 'Alle critiche ...i brevetti? Tutto quello che serve per mettere in sicurezza il pianeta è utile, non deve ...Così David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, a "L'Ospite" su Skytg24. "Alle critiche ... Sospendere i brevetti? Tutto quello che serve per mettere in sicurezza il pianeta è utile, non deve .(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Tutto quello che serve, senza tabù per aumentare la produzione è utile. E' una stagione in cui tante regole del passato dobbiamo dimenticarle": lo ha detto il presidente del P ...