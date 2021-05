Salvini - Meloni | il duello logora il centrodestra

(Di sabato 22 maggio 2021) "O lui o io", mi disse Umberto Bossi con il suo vocione da basso lirico una sera del novembre 1994. Asserragliato nel suo ufficio a Montecitorio, contava i deputati utili a far la festa al Cavaliere ...

Questi episodi tornano alla mente dinanzi alla lotta nemmeno più sotterranea tra Matteoe Giorgiaha fatto benissimo ad appoggiare il governo dove " a dispetto dei sondaggi " ...situazionista politico,cresciuta in una destra che rivedicava lo stare a destra. Alla fine si metteranno al tavolo delle trattative', dice Campi. 'Competizione conflittuale, ma con ...All’assemblea del Popolo della Libertà, il 22 aprile 2010, Gianfranco Fini, presidente della Camera, accusò Berlusconi di eccessiva severità nei confronti della magistratura (nel 2021, grazie a Palama ..."Salvini situazionista politico, Meloni cresciuta in una destra che rivedicava lo stare a destra. Alla fine si metteranno al tavolo delle trattative", dice Campi. "Competizione conflittuale, ma con co ...