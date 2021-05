Pallanuoto, Serie A1 2021: la Lazio si salva, Florentia-Metanopoli deciderà l’unica retrocessione (Di sabato 22 maggio 2021) Oggi, sabato 22 maggio, si è disputata la nona e penultima giornata del Play Out Round del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: vittoria esterna che vale la matematica salvezza per la Lazio Nuoto, che batte per 9-10 ed inguaia il San Donato Metanopoli Sport. Nell’altra sfida di giornata la Roma Nuoto cede in casa per 7-10 alla RN Florentia, che resta in corsa per la salvezza. Turno di riposo per l’Iren Genova Quinto. Va ricordato infatti che l’ultima classificata al termine dei dieci turni del Play Out Round retrocederà in Serie A2: la Lazio Nuoto oggi ha raggiunto la Roma Nuoto e l’Iren Genova Quinto, che erano già salve prima della data odierna, mentre la RN Florentia ed il San Donato Metanopoli Sport si giocheranno la ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Oggi, sabato 22 maggio, si è disputata la nona e penultima giornata del Play Out Round del campionato diA1 dimaschile: vittoria esterna che vale la matematica salvezza per laNuoto, che batte per 9-10 ed inguaia il San DonatoSport. Nell’altra sfida di giornata la Roma Nuoto cede in casa per 7-10 alla RN, che resta in corsa per la salvezza. Turno di riposo per l’Iren Genova Quinto. Va ricordato infatti che l’ultima classificata al termine dei dieci turni del Play Out Round retrocederà inA2: laNuoto oggi ha raggiunto la Roma Nuoto e l’Iren Genova Quinto, che erano già salve prima della data odierna, mentre la RNed il San DonatoSport si giocheranno la ...

