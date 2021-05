Milan, Pioli: "Manca un ultimo sforzo. Partita da sangue freddo e grande spirito" (Di sabato 22 maggio 2021) Milano, 22 maggio 2021 " Tutto in 90'. Il Milan , dopo l'inatteso pareggio interno con il Cagliari , è costretto a giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League nell'ultima di campionato ... Leggi su quotidiano (Di sabato 22 maggio 2021)o, 22 maggio 2021 " Tutto in 90'. Il, dopo l'inatteso pareggio interno con il Cagliari , è costretto a giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League nell'ultima di campionato ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Milan, Pioli: 'Abbiamo parlato tutto l'anno della partita della svolta. È domani' - PBPcalcio : #Milan #Pioli: “ad oggi #Rebic più no che si. Poi vedremo domani mattina” #AtalantaMilan - AntoVitiello : #Ibrahimovic salta ufficialmente gli europei con la Svezia. #Pioli in conferenza: “Buona notizia che non sia il leg… - Frankekko13 : @Igleni2 Inter-conte Napoli-allegri Juventus-pirlo Lazio-gattuso Atalanta-gasperini Roma-mourinho Fiorentina-fonseca Milan-pioli - PianetaMilan : #AtalantaMilan, #Pioli: 'Non possiamo pensare agli altri campi' - #ACMilan -