I vigili l'hanno trovata al mercato di Saronno senza mascherina e sono stati inflessibili: alla donna, residente a Rovello Porro, hanno affibbiato una Multa da 400 euro, come previsto per chi non rispetta le norme anticontagio da Covid-19. La 40enne si stava aggirando tra i banchi del mercato quando ha incrociato gli agenti della polizia

ilNotiziarioInd : “Metta la mascherina”, “No”. Multa di 400 euro al mercato di Saronno - MScherzare : RT @Doctor20207: La mia vicina di ombrellone non tiene le distanze. Speriamo che almeno metta la #mascherina - GattoSi18120606 : RT @Doctor20207: La mia vicina di ombrellone non tiene le distanze. Speriamo che almeno metta la #mascherina - Doctor20207 : La mia vicina di ombrellone non tiene le distanze. Speriamo che almeno metta la #mascherina - FabioInnocent10 : @nerimarco67 @Storace Lei metta la mascherina a uno di questi soggetti con determinate difficoltà respiratorie/alle… -