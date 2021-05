LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: Leclerc e Sainz credono nella pole nel Principato (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51: Male le Alpine con Fernando Alonso 15esimo e Esteban Ocon ultimo: hanno ribaltato la messa a punto della A521, ma le cose sono peggiorate. Non bene nemmeno le Williams che hanno poco carico aerodinamico: George Russell e 17esimo davanti al compagno di squadra di pochi millesimi. 14.48: Al contempo, sembrerebbe essere ribadita la difficoltà dell’Alpine, poiché Fernando Alonso ed Esteban Ocon non sono andati oltre la quindicesima e la ventesima piazza. 14.45: Buona conferma anche per quanto riguarda le Alfa Romeo, poiché Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi sono rimasti a centro gruppo, realizzando l’ottava e l’undicesima performance. 14.42: Ancora peggio ha fatto Lewis Hamilton, che si è dovuto accontentare del settimo posto a più di sette decimi dal rivale per il titolo. Fra le due Frecce Nere si sono ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51: Male le Alpine con Fernando Alonso 15esimo e Esteban Ocon ultimo: hanno ribaltato la messa a punto della A521, ma le cose sono peggiorate. Non bene nemmeno le Williams che hanno poco carico aerodinamico: George Russell e 17esimo davanti al compagno di squadra di pochi millesimi. 14.48: Al contempo, sembrerebbe essere ribadita la difficoltà dell’Alpine, poiché Fernando Alonso ed Esteban Ocon non sono andati oltre la quindicesima e la ventesima piazza. 14.45: Buona conferma anche per quanto riguarda le Alfa Romeo, poiché Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi sono rimasti a centro gruppo, realizzando l’ottava e l’undicesima performance. 14.42: Ancora peggio ha fatto Lewis Hamilton, che si è dovuto accontentare del settimo posto a più di sette decimi dal rivale per il titolo. Fra le due Frecce Nere si sono ...

SkySportF1 : ?? Verstappen miglior tempo a Monaco nelle #FP3 ?? Ferrari super competitive. Alle 15 la qualifica LIVE su Sky Sport… - SkySportF1 : ?? LIVE le #FP3 a Monte Carlo! Alle 15 le qualifiche in diretta su Sky Sport F1, canale 207 #MonacoGP ???? #SkyMotori… - SkySportF1 : ? Incidente per Latifi (-15' ?? #FP3) ? Bandiera rossa e sessione sospesa LIVE ? - zazoomblog : LIVE F1 GP Monaco 2021 in DIRETTA: Leclerc e Sainz credono nella pole nel Principato - #Monaco #DIRETTA: #Leclerc… - GHERARDIMAURO1 : RT @Corriere: Gp Monaco: Ferrari a caccia della pole (che vale mezza vittoria) Live -