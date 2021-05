LIVE Atletica, Meeting Rieti in DIRETTA: Filippo Tortu in finale con 10.18! Assente Marcell Jacobs (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 Questi i tempi totali delle batterie. Si sono qualificati alla finale gli otto migliori tempi: 1 5 4 Tortu Filippo 1998 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 10.18 q +1.5 2 6 16 POLANCO RIJO Hillary Wa 1997 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 10.35 q +1.5 3 6 3 CATTANEO Federico 1993 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.44 q +1.2 4 5 2 RIGALI Roberto 1995 SM BG795 BERGAMO STARS Atletica 10.46 q +1.2 5 7 7 CEGLIE Fabrizio 1999 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.52 q +1.2 5 3 15 MORO Antonio 1997 SM NU040 AS DELOGU NUORO 10.52 q +1.5 7 3 5 DONOLA Mattia 2000 PM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. Atletica 10.56 q +1.2 8 4 6 GALBIERI Giovanni 1993 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.58 q +1.5 9 8 8 RICCI Marco 2001 PM RM363 SSD NISSOLINO ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32 Questi i tempi totali delle batterie. Si sono qualificati allagli otto migliori tempi: 1 5 41998 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 10.18 q +1.5 2 6 16 POLANCO RIJO Hillary Wa 1997 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 10.35 q +1.5 3 6 3 CATTANEO Federico 1993 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.44 q +1.2 4 5 2 RIGALI Roberto 1995 SM BG795 BERGAMO STARS10.46 q +1.2 5 7 7 CEGLIE Fabrizio 1999 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.52 q +1.2 5 3 15 MORO Antonio 1997 SM NU040 AS DELOGU NUORO 10.52 q +1.5 7 3 5 DONOLA Mattia 2000 PM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ.10.56 q +1.2 8 4 6 GALBIERI Giovanni 1993 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.58 q +1.5 9 8 8 RICCI Marco 2001 PM RM363 SSD NISSOLINO ...

