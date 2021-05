Le parole di Pirlo sul futuro suo e di Ronaldo alla Juventus (Di sabato 22 maggio 2021) Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Bologna, parlando anche del suo futuro e di quello di Cristiano Ronaldo. In occasione della gara di campionato contro il Bologna, la Juventus saprà del suo futuro in Champions League. La formazione di Pirlo dovrà vincere e sperare in un passo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 22 maggio 2021) Andrea, tecnico della, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Bologna, parlando anche del suoe di quello di Cristiano. In occasione della gara di campionato contro il Bologna, lasaprà del suoin Champions League. La formazione didovrà vincere e sperare in un passo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

