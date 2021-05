La Vita in Diretta, diffida a Matano: salta il servizio sul caso Pipitone (Di sabato 22 maggio 2021) Alberto Matano e La Vita in Diretta hanno dovuto far saltare un servizio sul caso Denise Pipitone? Il giornalista ha ricevuto una diffida ed ha dovuto cambiare, in corsa, la scaletta del programma. Il fatto ha lasciato il mezzo busto della Rai infuriato e incapace di tacere con i telespettatori quanto avvenuto. Vediamo nei particolari l’episodio. Alberto Matano si è infuriato a causa di una diffida ricevuta, che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 22 maggio 2021) Albertoe Lainhanno dovuto farre unsulDenise? Il giornalista ha ricevuto unaed ha dovuto cambiare, in corsa, la scaletta del programma. Il fatto ha lasciato il mezzo busto della Rai infuriato e incapace di tacere con i telespettatori quanto avvenuto. Vediamo nei particolari l’episodio. Albertosi è infuriato a causa di unaricevuta, che Articolo completo: dal blog SoloDonna

