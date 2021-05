La Venera nera sembra aver fatto un patto con il diavolo

Leggi su iodonna

(Di sabato 22 maggio 2021) Inarrivabile, elegantissima, oltre le tendenze. Naomi Campbell è il riferimento assoluto dello stile da top model, grazie alla falcata riconoscibile tra mille, ai look originali e fuori dagli schemi e soprattutto alla forte personalità. Oggi compie 51 anni e la ricordiamo con i suoi outfit più belli. Lo stile di Naomi Campbell guarda le foto Naomi Campbell, la moda è energia Nata il 22 maggio 1970 in una cittadina vicino a Londra, Naomi Campbell studia danza sin da piccola per diventare una ballerina come la madre di origine jamaicana. Finché non viene notata da un model scout inglese e si ritrova già ...