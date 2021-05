Isole, De Luca: Da oggi anche Ischia è covid free dopo Procida e Capri (Di sabato 22 maggio 2021) “Da oggi anche Ischia è covid free. dopo Procida, Capri, completato il programma di immunizzazione delle Isole campane. E’ una giornata importante per l’Italia. Ischia, Capri e Procida sono brand di valore mondiale. Da qui parte un messaggio di tranquillità e di fiducia. Avanti col piano #CampaniaSicura”. A scriverlo sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annunciando che Ischia da oggi è covid free. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 22 maggio 2021) “Da, completato il programma di immunizzazione dellecampane. E’ una giornata importante per l’Italia.sono brand di valore mondiale. Da qui parte un messaggio di tranquillità e di fiducia. Avanti col piano #CampaniaSicura”. A scriverlo sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, annunciando cheda. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Italpress : De Luca “Ischia covid free, immunizzate isole campane” - pasraicaldo : RT @rep_napoli: De Luca a Ischia: 'Isole Covid Free risorsa per il Paese Italia' [di Pasquale Raicaldo] [aggiornamento delle 12:55] https:/… - infoitinterno : De Luca a Ischia: 'Isole Covid Free risorsa per il Paese Italia' - rep_napoli : De Luca a Ischia: 'Isole Covid Free risorsa per il Paese Italia' [di Pasquale Raicaldo] [aggiornamento delle 12:55] - rep_napoli : De Luca a Ischia: 'Isole Covid Free risorsa per il Paese Italia' [di Pasquale Raicaldo] [aggiornamento delle 11:43] -