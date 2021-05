Infortunio Rebic | verso il forfait con l’Atalanta Chi al suo posto?

(Di sabato 22 maggio 2021)vicino alper un fastidio al polpaccio: Rafael Leao e Mandzukic si giocano ilda centravanti controè in forte dubbio per la gara di domani sera contro: è questa la cattiva notizia che Stefano Pioli ha regalato nella conferenza stampa di vigilia di Atalanta-Milan. Il croato soffre per un piccolo problema al polpaccio e solo domani mattina verranno sciolte le riserve. MANDZUKIC O LEAO – In caso diconfermato, sono due le ipotesi di formazione per Stefano Pioli: Rafael Leao titolare nel ruolo di centravanti con Brahim Diaz trequartista e Calhanoglu a sinistra, con Saelemaekers che completerebbe il terzetto di trequartisti sulla destra. Oppure la carta a sorpresa: Mandzukic titolare con Rafael Leao a sinistra e ...

serieAnews_com : ??? L'infortunio di #Rebic inguaia #Pioli: si complica la corsa #Champions ??? - gilnar76 : Mandzukic titolare in Atalanta #Milan? l’infortunio di Rebic cambia le carte #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… - DamianaRomano : RT @leonzan75: Quindi milionesimo infortunio della stagione #Rebic #AtalantaMilan - smxworld : RT @Zorochan_1: Infortunio a Rebic prima della partita decisiva praticamente la fotografia della nostra stagione - acmilanexclusiv : A quanto pare la titolarità di Rafa #Leão è favorita rispetto a quella di Mario #Mandzukic, viste le non ottime con… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Rebic

Queste le parole di Pioli sulle condizioni die sull'allenamento che ha svolto nella giornata di oggi: 'è più no che sì, vediamo domani mattina. Gli altri stanno bene, in ottime ...Senza più obiettivi inutile rischiare unserio per qualcuno. Per questo Gotti eviterà di ... L'utilizzo di Mandzukic potrebbe far arretrare. A quel punto l'escluso diventerebbe Brahim ...L’infortunio di Rebic preoccupa Milan. A novanta minuti dalla fine della stagione, i rossoneri rischiano di dover fare a meno del centravanti croato.L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani con l’Atalanta. “La classifica finale darà il verdetto, abbiamo parlato tutto l’anno di partita della svolt ...