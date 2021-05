I numeri in chiaro, Laurenti: «Tutti gli indici sono in decrescita. Accordi tra Regioni per vaccini in vacanza? Un grande vantaggio» (Di sabato 22 maggio 2021) «I dati Covid di oggi confermano un andamento in decrescita di Tutti gli indici utili al monitoraggio dell’epidemia. Ricoveri e ingressi in terapia intensiva sono quelli che preoccupavano di più e che invece stanno diminuendo, a testimonianza del fatto che la pressione sta diminuendo». La professoressa d’Igiene all’Università Cattolica di Roma Patrizia Laurenti commenta i dati giornalieri del bollettino Covid diffuso come di consueto dalla Protezione civile e ministero della Salute. La diminuzione su Tutti i fronti sembra essere secondo l’esperta «il primo chiaro effetto della vaccinazione su over 80 e fragili». Anche l’andamento favorevole dei nuovi casi conforta ma allo stesso tempo suggerisce un dato oggettivo «con cui dobbiamo ancora fare i conti e cioè la ... Leggi su open.online (Di sabato 22 maggio 2021) «I dati Covid di oggi confermano un andamento indigliutili al monitoraggio dell’epidemia. Ricoveri e ingressi in terapia intensivaquelli che preoccupavano di più e che invece stanno diminuendo, a testimonianza del fatto che la pressione sta diminuendo». La professoressa d’Igiene all’Università Cattolica di Roma Patriziacommenta i dati giornalieri del bollettino Covid diffuso come di consueto dalla Protezione civile e ministero della Salute. La diminuzione sui fronti sembra essere secondo l’esperta «il primoeffetto della vaccinazione su over 80 e fragili». Anche l’andamento favorevole dei nuovi casi conforta ma allo stesso tempo suggerisce un dato oggettivo «con cui dobbiamo ancora fare i conti e cioè la ...

