Gli italiani riscoprono i siti di Torrent: ecco cosa sono (Di sabato 22 maggio 2021) Il 2020 ed il 2021 sono anni che rimarranno nella storia. Causa pandemia il mondo è cambiato, è avvenuta una rivoluzione silenzionsa che ha elevato il web e la tecnologia che si è sostituita ai rapporti umani diretti, inibiti dalla necessità di mantenere il distanziamento sociale. Il popolo della rete è cresciuto e anche persone che prima non usavano in maniera assidua il web hanno dovuto aggiornarsi. Tra i termini più usati c'è scaricare. Vale per scaricare un certificato, il biglietto di un volo aereo, il green pass, il volantino delle offerte di un supermercato. Ma anche per film e musica. Scaricare non è più semplice come un tempo dal momento che i siti di Torrent si sono moltiplicati. A questa pagina si possono trovare quelli più attendibili. È molto importante sapere individuare piattaforme di ... Leggi su laprimapagina

