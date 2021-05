Filippi | “Tutto sulle condizioni di Odjer | Almici | Somma | Palazzi e Lancini Pelagotti? E’ sereno”

Leggi su mediagol

(Di sabato 22 maggio 2021) Un giorno e sarà Palermo-Avellino.Domenica 23 maggio, alle ore 17.30, allo Stadio "Renzo Barbera", la compagine rosanero affronterà gli uomini di Piero Braglia nel match d’andata valido per il primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico Giacomo."La strage di Capaci? Per noi siciliani e palermitani è stata una tragedia umana, ma da quel giorno la mentalità della nostra popolazione è cambiata in meglio. Siamo riusciti attraverso l'intelligenza e la maturità a sconfiggere una macchia che ci porta in giro peril mondo. Partecipare a questa commemorazione è un onore. I due turni erano vitali per andare avanti, questo qui contro l'Avellino ancora di più perchè dobbiamo andare oltre ogni nostra aspettativa. L'Avellino è una squadra importante, dobbiamo mettere ...