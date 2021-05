F1 | Sergio Perez | “È stato un Q3 da incubo Domani? Daremo il massimo | ma siamo a Monaco…”

(Di sabato 22 maggio 2021) Qualifica disastrosa per, costretto a partiredalla nona posizione in griglia al via del Gran Premio di Monaco 2021, quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano della Red Bull, in netta difficoltà per tutto il weekend rispetto al compagno di squadra Max Verstappen, ha fatto fatica a mettere assieme un giro pulito in Q3 dovendosi così accontentare della quinta fila. “Èun Q3 da. Stavo facendo una buona progressione, ma in Q3 abbiamo cambiato il nostro approccio nel riscaldamento delle gomme ed il mio primo run ècompromesso da questo. Nel secondo invece èabbastanza difficile, ma il mio giro era buono fino alla chicane dove ho perso un po’”, spiega Checo a F1 TV. “Poi ho avuto traffico verso la fine ...

OA Sport

Buona prova anche di Antonio Giovinazzi, per lui il via sara' dalla quinta fila insieme con. Leclerc: peccato chiudere a muro, ma felice 'E' un peccato chiudere a muro, non c'e' la ... Lo aveva annunciato, la inseguiva da tempo e a Monaco ce l'ha fatta: Antonio Giovinazzi porta la sua Alfa Romeo in Q3 tra le stradine del principato, mettendosi per la terza volta consecutiva davanti ...