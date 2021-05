F1, orario qualifiche GP Monaco 2021: tv, streaming, diretta Sky, diretta TV8 (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo il tradizionale giorno di pausa, i protagonisti del Mondiale di F1 sono pronti per contendersi la pole-position del GP di Montecarlo. Lo spettacolo è assicurato tra i muretti monegaschi che hanno segnato la storia della massima formula. La giornata odierna è particolarmente importante vista la difficoltà di superare in un circuito così tortuoso. La larghezza delle attuali monoposto rende complesso infatti attaccare l’avversario, una situazione che tutti ben conosciamo. Il traffico, soprattutto nella Q1, potrebbe essere un problema per tutti visto che Montecarlo è il tracciato più corto dell’intero calendario. Lewis Hamilton è l’uomo da battere nella giornata odierna. Il britannico cerca la 101^ pole in carriera, la quarta in questo 2021. Attendiamo una buona prestazione anche da Max Verstappen (Red Bull), protagonista nel 2019 di una bellissima sfida contro il ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo il tradizionale giorno di pausa, i protagonisti del Mondiale di F1 sono pronti per contendersi la pole-position del GP di Montecarlo. Lo spettacolo è assicurato tra i muretti monegaschi che hanno segnato la storia della massima formula. La giornata odierna è particolarmente importante vista la difficoltà di superare in un circuito così tortuoso. La larghezza delle attuali monoposto rende complesso infatti attaccare l’avversario, una situazione che tutti ben conosciamo. Il traffico, soprattutto nella Q1, potrebbe essere un problema per tutti visto che Montecarlo è il tracciato più corto dell’intero calendario. Lewis Hamilton è l’uomo da battere nella giornata odierna. Il britannico cerca la 101^ pole in carriera, la quarta in questo. Attendiamo una buona prestazione anche da Max Verstappen (Red Bull), protagonista nel 2019 di una bellissima sfida contro il ...

