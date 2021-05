Emma Marrone: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, Instagram, canzoni, altezza, malattia, tour (Di sabato 22 maggio 2021) Tutto pronto per l’ultima e imperdibile puntata di Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche la cantante Emma che, dopo una lunga pausa forzata, sarà la prima artista a ripartire il 3 giugno con il suo tour. Ma conosciamola meglio! Emma Marrone: chi è, età, carriera Emma Marrone, conosciuta semplicemente come Emma, è lo pseudonimo di Emmanuela Marrone. La cantante e produttrice discografica italiana è nata a Firenze il 25 maggio del 1984, sotto il segno dei Gemelli. Ha vissuto la sua prima infanzia a Sesto Fiorentino, per poi trasferirsi con la famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce. La passione per la musica le è stata trasmessa da suo padre che, all’età di 9 anni, l’ha inserita nel suo gruppo musicale Karadreon. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) Tutto pronto per l’ultima e imperdibile puntata di Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche la cantanteche, dopo una lunga pausa forzata, sarà la prima artista a ripartire il 3 giugno con il suo. Ma conosciamola meglio!: chi è, età,, conosciuta semplicemente come, è lo pseudonimo dinuela. La cantante e produttrice discografica italiana è nata a Firenze il 25 maggio del 1984, sotto il segno dei Gemelli. Ha vissuto la sua prima infanzia a Sesto Fiorentino, per poi trasferirsi con la famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce. La passione per la musica le è stata trasmessa da suo padre che, all’età di 9 anni, l’ha inserita nel suo gruppo musicale Karadreon. ...

