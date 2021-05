Convocati Juventus per il Bologna: due assenti tra i bianconeri (Di sabato 22 maggio 2021) Andrea Pirlo ha diramato la lista dei Convocati per la gara tra Bologna e Juventus: assenti Ramsey e Bentancur Andrea Pirlo ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Bologna. Gruppo al completo per il tecnico della Juventus che potrà contare su tutti gli effettivi contro i felsinei ad eccezione di Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey. Si rivedono in prima squadra, dopo le fatiche con la Juventus U23, anche Fagioli e Felix Correia per la trasferta decisiva per la Champions League. The bianconeri for #BolognaJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/9uLgJ8n6x1— JuventusFC (@Juventusfcen) May 22, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Andrea Pirlo ha diramato la lista deiper la gara traRamsey e Bentancur Andrea Pirlo ha diramato la lista deiper la gara contro il. Gruppo al completo per il tecnico dellache potrà contare su tutti gli effettivi contro i felsinei ad eccezione di Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey. Si rivedono in prima squadra, dopo le fatiche con laU23, anche Fagioli e Felix Correia per la trasferta decisiva per la Champions League. Thefor #Juve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/9uLgJ8n6x1—FC (@fcen) May 22, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

