Continua il 'mistero' a Taiwan: nonostante i vaccini crescono i contagi (Di sabato 22 maggio 2021) È un mistero, visto che parliamo di un'isola dove in tanti sono stati vaccinati. Si aggrava l'epidemia di covid a Taiwan. Sono stati registrati 321 nuovi casi, a cui se ne aggiungono altri 400 non ... Leggi su globalist (Di sabato 22 maggio 2021) È un, visto che parliamo di un'isola dove in tanti sono stati vaccinati. Si aggrava l'epidemia di covid a. Sono stati registrati 321 nuovi casi, a cui se ne aggiungono altri 400 non ...

Advertising

espressione24 : Avezzano - 'Quella che doveva essere una delle più belle piazze d’Italia rischia di diventare uno dei cantieri più… - globalistIT : - Appalto : RT @queequeg1901: Continua l'incredibile mistero: se il vaccino funziona, perché i vaccinati dovrebbero temere i non vaccinati? - MarsicaW : CONTINUA IL MISTERO DEI LAVORI IN PIAZZA DEL MERCATO. - chilisummer : RT @queequeg1901: Continua l'incredibile mistero: se il vaccino funziona, perché i vaccinati dovrebbero temere i non vaccinati? -