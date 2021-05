Chiambretti su Pirlo: «Mantiene sempre la stessa espressione, gli darei l’Oscar» (Di sabato 22 maggio 2021) Piero Chiambretti, noto conduttore italiano, ha rilasciato un’intervista, parlando anche di Andrea Pirlo. Le sue parole Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il conduttore Piero Chiambretti si è lasciato andare a questa battuta su Andrea Pirlo, allenatore della Juve. Ecco le sue dichiarazioni. OSCAR ALLA MIGLIOR INTERPRETAZIONE COMICA – «Forse, per paradosso, lo darei a Pirlo e alla sua faccia. A parte due volte in cui ha esultato correndo dai giocatori, come l’altra sera in Coppa Italia, ha mantenuto per 37 giornate quell’espressione alla Buster Keaton, immutabile e involontariamente comica» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Piero, noto conduttore italiano, ha rilasciato un’intervista, parlando anche di Andrea. Le sue parole Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il conduttore Pierosi è lasciato andare a questa battuta su Andrea, allenatore della Juve. Ecco le sue dichiarazioni. OSCAR ALLA MIGLIOR INTERPRETAZIONE COMICA – «Forse, per paradosso, loe alla sua faccia. A parte due volte in cui ha esultato correndo dai giocatori, come l’altra sera in Coppa Italia, ha mantenuto per 37 giornate quell’alla Buster Keaton, immutabile e involontariamente comica» L'articolo proviene da Calcio News 24.

