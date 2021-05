Cagliari-Genoa | Ballardini | “Peccato aver scoperto tardi Kallon”

(Di sabato 22 maggio 2021) “Yayah? L’ho visto arrivare solo mercoledì e mi sono arrabbiato perlo visto solamente a tre giorni dalla fine del campionato. Quando dico che ildevee una squadra di 14-16 giocatori interessanti e 6-8 giovani, si può dire che abbia la rosa già per il prossimo anno. Non lo conosco ma mi sembra un ragazzo serio e quello che ha passato gli dà una motivazione in più”. Questo il commento di Davidea margine della vittoria delalla Sardegna Arena contro ilnell’ultima giornata di campionato. Il Grifone ha raggiunto quota 42 punti, già salvo da diversi turni. “E’ stata un’impresa straordinaria, ringrazio giocatori e società. Per me mentalità è coinvolgimento totale nelle due fasi di gioco. È un ragionamento d’insieme, tutti ...

Vittoria di misura, ilbatte ilalla Sardegna Arena per uno a zero al termine di un match tutt'altro che esaltante. Il gol al quindicesimo del primo tempo dell'uzbeko Shomurodov. Salvezza in tasca per ...Tre gli anticipi dell'ultimo turno di campionato. Ilvince 1 - 0 in casa delnell'ultima giornata di campionato. Decisivo il gol di Shomurodov al quarto d'ora. I padroni di casa hanno provato a lungo a pareggiarla, soprattutto con Joao ...Davide Ballardini ha parlato a SKY SPORT dando la sua analisi sulla gara e sulla stagione: "E' stata un'impresa straordinaria raggiunta grazie ai giocatori, allo ...L'allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici ha parlato a Sky Sport per commentare la sconfitta contro il Genoa che chiude il campionato dei sardi. GENOA PIU' ...