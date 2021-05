Biomutant, day one rotto: THQ Nordic chiede agli utenti di non fare spoiler – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 22 maggio 2021) Il day one di Biomutant è stato rotto in alcune parti del mondo e THQ Nordic ha chiesto agli utenti di non fare spoiler nel caso possiedano già una copia del gioco.. Il day one di Biomutant è stato rotto in alcune parti del mondo e THQ Nordic si è trovata nella situazione di dover chiedere agli utenti di non fare spoiler nel caso possiedano già una copia del gioco. Sembra infatti che Biomutant sia già disponibile nei negozi in versione PS4 e Xbox One, con diversi giorni di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale, fissata al 25 maggio, … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di sabato 22 maggio 2021) Il day one diè statoin alcune parti del mondo e THQha chiestodi nonnel caso possiedano già una copia del gioco.. Il day one diè statoin alcune parti del mondo e THQsi è trovata nella situazione di doverredi nonnel caso possiedano già una copia del gioco. Sembra infatti chesia già disponibile nei negozi in versione PS4 e Xbox One, con diversi giorni di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale, fissata al 25 maggio, … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Biomutant day Hood: Outlaws & Legends, prime impressioni in attesa della recensione ... la giornata di oggi è anche il day one anticipato per chiunque abbia effettuato il pre - order di ... In un certo senso vale il discorso fatto nell' anteprima di Biomutant , ovvero che quando si parla ...

Biomutant: nuovo gameplay video dedicato al combattimento e all'esplorazione Tra tutte le grandi uscite di questo mese, certamente Biomutant è uno dei titoli su cui non vediamo l'ora di poter mettere le mani. Annunciato nell'ormai ...di ieri in onore dello Star Wars Day, mostra ...

Biomutant: rotto il day one in Europa, il gioco è già in vendita? Everyeye Videogiochi Biomutant, day one rotto: THQ Nordic chiede agli utenti di non fare spoiler Il day one di Biomutant è stato rotto in alcune parti del mondo e THQ Nordic ha chiesto agli utenti di non fare spoiler nel caso possiedano già una copia del gioco.. Il day one di Biomutant è stato ...

Rotto il day one di Biomutant Secondo alcune indiscrezioni alcuni negozi avrebbero rotto il day one di Biomutant, consegnando la versione fisica del gioco agli utenti.

