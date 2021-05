Un browser per giocare su iPhone e Android: è Opera GX Mobile (Di venerdì 21 maggio 2021) Opera GX Mobile è il primo browser progettato da Opera che permette di eseguire alcuni videogiochi specifici su iPhone e su Android. Opera GXCi sono tantissimi videogiochi sviluppati prettamente per essere eseguiti sulle consolle più in voga del momento. Di conseguenza, non è possibile giocarvi tramite altri sistemi Operativi, tranne casi in cui è stata inserita una compatibilità specifica. Alcuni, in particolare, non funzionano su iPhone e su Android. Ecco perché gli sviluppatori di Opera hanno pensato di creare un browser che risolva il problema. Si chiama Opera GX Mobile ed è il primo software di navigazione pensato per i ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)GXè il primoprogettato dache permette di eseguire alcuni videogiochi specifici sue suGXCi sono tantissimi videogiochi sviluppati prettamente per essere eseguiti sulle consolle più in voga del momento. Di conseguenza, non è possibile giocarvi tramite altri sistemitivi, tranne casi in cui è stata inserita una compatibilità specifica. Alcuni, in particolare, non funzionano sue su. Ecco perché gli sviluppatori dihanno pensato di creare unche risolva il problema. Si chiamaGXed è il primo software di navigazione pensato per i ...

Advertising

Lunetta_abyss : @lully24987 #tommasozorzi video tutorial per te. (Però non devi avere le tendenze per te, ma quello lo devi cambiar… - AngelChriS90 : Installa il browser CryptoTab e inizia a guadagnare soldi extra semplicemente per usarlo. Finché guardi YouTube, le… - Blulu : Una settimana dopo padre :85enne ?? Per me sono ovviamente contenta, browser obsoleto compreso - G_d_P_ : RT @pomhey: Il browser Vivaldi personalizzabile innovativo e pieno di strumenti unici - pomhey : Il browser Vivaldi personalizzabile innovativo e pieno di strumenti unici -