Travolto da un camion mentre è in handbike: grave un atleta del team di Zanardi (Di venerdì 21 maggio 2021) Gioacchino Fittipaldi, 27enne membro del Obiettivo 3, si trova ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per le ferite riportate in seguito all'incidente con un mezzo ... Leggi su today (Di venerdì 21 maggio 2021) Gioacchino Fittipaldi, 27enne membro del Obiettivo 3, si trova ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per le ferite riportate in seguito all'incidente con un mezzo ...

