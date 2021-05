The Me You Can't See: la serie del Principe Harry e di Oprah Winfrey da oggi su Apple TV+ (Di venerdì 21 maggio 2021) Arriva oggi su Apple TV+ in anteprima The Me You Can't See, la docu-serie creata dal Principe Harry e da Oprah Winfrey, dedicata alla salute mentale e alla ricerca del benessere emotivo. The Me You Can't See è la docu-serie creata e prodotta da Oprah Winfrey e il Principe Harry ed è disponibile da oggi su Apple TV+ in anteprima. Cinque puntate che ruotano intorno a storie che aiutano a sollevare il velo sulla salute mentale e il benessere emotivo. In The Me You Can't See, Oprah Winfrey e il Prince Harry Windsor guidano discussioni sincere sulla salute mentale mentre si confrontano sulle loro battaglie ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 maggio 2021) ArrivasuTV+ in anteprima The Me You Can't See, la docu-creata dale da, dedicata alla salute mentale e alla ricerca del benessere emotivo. The Me You Can't See è la docu-creata e prodotta dae iled è disponibile dasuTV+ in anteprima. Cinque puntate che ruotano intorno a storie che aiutano a sollevare il velo sulla salute mentale e il benessere emotivo. In The Me You Can't See,e il PrinceWindsor guidano discussioni sincere sulla salute mentale mentre si confrontano sulle loro battaglie ...

