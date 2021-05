Terrore per Alessia Marcuzzi: minacce di morte alla conduttrice (Di venerdì 21 maggio 2021) Ancora una volta Alessia Marcuzzi torna ad essere vittima di minacce. La donna, dopo la paura iniziale, ha deciso di denunciare la cosa alle autorità competenti. Alessia Marcuzzi è una delle presentatrici di punta di Mediaset, amata e discussa. Tuttavia, la popolarità rende un po’ tutti vulnerabili e attaccabili. Proprio i social sono il mezzo preferito da persone che detestano un personaggio pubblico e vogliono denigrarlo dietro account falsi. Ma questa volta, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi, ha deciso di non passarci sopra e rivolgersi alla Polizia. Alessia Marcuzzi, infatti, si è vista costretta a denunciare quanto accaduto, rivelando. “Non solo sono basita da questa storia, ma devo anche farvi i ... Leggi su chenews (Di venerdì 21 maggio 2021) Ancora una voltatorna ad essere vittima di. La donna, dopo la paura iniziale, ha deciso di denunciare la cosa alle autorità competenti.è una delle presentatrici di punta di Mediaset, amata e discussa. Tuttavia, la popolarità rende un po’ tutti vulnerabili e attaccabili. Proprio i social sono il mezzo preferito da persone che detestano un personaggio pubblico e vogliono denigrarlo dietro account falsi. Ma questa volta, l’exde L’Isola dei Famosi, ha deciso di non passarci sopra e rivolgersiPolizia., infatti, si è vista costretta a denunciare quanto accaduto, rivelando. “Non solo sono basita da questa storia, ma devo anche farvi i ...

