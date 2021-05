Temptation Island 2021 anticipazioni coppie e tentatori | “È stato difficile”

(Di venerdì 21 maggio 2021)Raffaella Mennoia si svela in una intervista su Uomini e Donne Magazine, attraverso la quale parla della nuova edizione del reality delle tentazioni condotta da Filippo Bisciglia Pubblicato su 21 MaggioSolo qualche settimana e le riprese diripartiranno, come ogni anno. A parlare di questa nuova edizione ci pensa Raffaella Mennoia, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. L’autrice fa sapere che inizieranno le riprese a giugno e proseguiranno per 21 giorni, come prevede il programma. Ledovrebbero essere 6 o 7 e la gelosia è tra i temi caldi. Fa notare che con la pandemia del Coronavirus “le modalità della vita sentimentale sono cambiate”, in quanto alcune abitudini si sono ...

Pronto un altro viaggio tra i sentimenti per i partecipanti dell'isola con più tentazioni d'Italia. Torna in televisione su Canale5per accompagnarci in una calda estate fatta di gelosie e amore. Al timone della trasmissione ancora una volta Filippo Bisciglia , sempre pronto a raccontare ai fan del programma gli ...2021, Raffaella Mennoia sui single anticipa: "Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo" La nuova edizione diè alle porte ed è programmata per ...Teresa Langella dopo Uomini e Donne e Temptation Island il singolo con Ivan Granatino "Spengo il cell".È stata apprezzata tronista del programma di Maria De Filippi "Uomini e Donne" e co ...Sta per tornare il love show Temptation Island. Canale5 ha rilasciato alcune succulenti novità per gli amanti del programma che sono pronti a gustarsi il viaggio delle coppie.