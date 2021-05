Tassa sull’eredità | Draghi stoppa Letta «Non è il momento di prendere soldi» E il Pd s’interroga sul Segretario

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 21 maggio 2021) La proposta di Enricodel Pd, di alzare ladi successione per dare un'ipotetica dote ai 18enni ha trovato subito il muro del presidente del consiglio, Mario: «Non ne abbiamo mai parlato, non l'abbiamo gurdata, non è ildi diai cittadini m di darli, e tutto rientrerà nella riforma complessiva del fisco».anche la richiesta di flax-tax di Salvini L'articolo proviene da Firenze Post.