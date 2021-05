“Sono stata con una donna per anni”. Il coming out della conduttrice tv: “Non potevo dirlo prima” (Di venerdì 21 maggio 2021) Ultimamente un fiume in piena di outing e coming out si sta diramando nello spettacolo. Un mondo in cui spesso, fino a pochi anni fa, non vi era possibilità di poter parlare liberamente del proprio privato. Quel tipo di realtà sta lasciando spazio ad una mentalità più aperta. In questo caso, a togliersi un grosso peso di dosso è stata l’idolo di un’intera generazione di bambini: Fiore Manni. Per chi non lo ricordasse, Fiore Manni è stata una star per il mondo dell’infanzia. Il suo programma Camilla Store (in onda dal 2011 al 2016 sul canale Super!) ha incollato alla televisione una miriade di bambini. Un passato lavorativo che non le aveva dato modo di esprimersi con totale trasparenza. Ora ha voluto finalmente liberarsi, parlando del suo amore per una donna durato ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 21 maggio 2021) Ultimamente un fiume in piena di outing eout si sta diramando nello spettacolo. Un mondo in cui spesso, fino a pochifa, non vi era possibilità di poter parlare liberamente del proprio privato. Quel tipo di realtà sta lasciando spazio ad una mentalità più aperta. In questo caso, a togliersi un grosso peso di dosso èl’idolo di un’intera generazione di bambini: Fiore M. Per chi non lo ricordasse, Fiore Muna star per il mondo dell’infanzia. Il suo programma Camilla Store (in onda dal 2011 al 2016 sul canale Super!) ha incollato alla televisione una miriade di bambini. Un passato lavorativo che non le aveva dato modo di esprimersi con totale trasparenza. Ora ha voluto finalmente liberarsi, parlando del suo amore per unadurato ...

Fiore Manni fa coming out: "Io, pansessuale, sono stata sposata con una donna"

