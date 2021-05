Siviglia | Papu Gomez | “Sembrano passati anni dal mio arrivo Qui ho un obiettivo”

(Di venerdì 21 maggio 2021), il nuovo giardino felice di.La rottura avvenuta a gennaio con l'Atalanta e con Gian Piero Gasperini, sembrava una frattura insanabile che avrebbe potuto anche condizionare il prosieguo della carriera del giocatore argentino. Così, tuttavia, non è stato, con l'approdo alrisultato fondamentale per la rinascita tecnica e tattica del.Intervistato in esclusiva ai canali ufficiali del club spagnolo, il trequartista sudamericano ha detto la sua in merito a questi primi mesi con la casacca biancorossa, nei quali ha già collezionato 22 presenze impreziosite da 2 reti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "I grandi gruppi migliorano le squadre. Nelle difficoltà è dove puoi vederlo e mi sono adattato abbastanza rapidamente. Il gruppo mi ha reso felice. Non sono più un ...

Commenta per primo Intervistato da Marca ilGomez ha parlato della sua esperienza ala partire dalla scelta di approdare in Liga dopo l'addio all'Atalanta. LA SCELTA - 'Non ho idea della reale ragione che mi ha spinto a scegliere ......che lo vedevano vicino a diversi club di Serie A alla fine si accasò a titolo definitivo per circa 8 milioni di euro complessivi di bonus (centrati) al. Da allora con Lopetegui ilha ...Futuro Gomez, il Papu può tornare in Serie A: le possibili destinazioni Papu Gomez potrebbe tornare in Serie A in estate. Dopo la clamorosa cessione a gennaio con la rottura inaspettata con Gasperini, ...L'ex attaccante dell'Atalanta racconta alcuni interessanti retroscena relativi al suo trasferimento in Spagna al Siviglia.