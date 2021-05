Serie A, oggi inizia la 38a giornata. Il programma completo (Di sabato 22 maggio 2021) oggi parte la 38a ed ultima giornata di Serie A 2020-21, domenica sera si scoprirà finalmente chi andrà in Champions League tra Milan, Napoli e Juventus. Ma ci sono tre anticipi del sabato, ecco il programma completo: SABATO 22 MAGGIO Cagliari-Genoa alle 20.45 Crotone-Fiorentina alle 20.45 Sampdoria-Parma alle 20.45 DOMENICA 23 MAGGIO Inter-Udinese alle 15.00 Atalanta-Milan alle 20.45 Bologna-Juventus alle 20.45 Napoli-Verona alle 20.45 Sassuolo-Lazio alle 20.45 Spezia-Roma alle 20.45 Torino-Benevento alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021)parte la 38a ed ultimadiA 2020-21, domenica sera si scoprirà finalmente chi andrà in Champions League tra Milan, Napoli e Juventus. Ma ci sono tre anticipi del sabato, ecco il: SABATO 22 MAGGIO Cagliari-Genoa alle 20.45 Crotone-Fiorentina alle 20.45 Sampdoria-Parma alle 20.45 DOMENICA 23 MAGGIO Inter-Udinese alle 15.00 Atalanta-Milan alle 20.45 Bologna-Juventus alle 20.45 Napoli-Verona alle 20.45 Sassuolo-Lazio alle 20.45 Spezia-Roma alle 20.45 Torino-Benevento alle 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ZZiliani : Questo tweet leccaculo della Lega Serie A ?@SerieA? al tweet di #Ronaldo è la fotografia del calcio italiano oggi:… - FIMI_IT : In occasione del 40° anniversario della scomparsa di #RinoGaetano e del 50° della nascita di #EzioBosso, oggi il… - Raicomspa : Oggi la collezione completa degli episodi della serie evento #LEONARDO si arricchisce del dvd 6, #inedicola: tornat… - infobetting : Pronostici di oggi 22 maggio, si decide la Liga, in campo serie A, - Calciodiretta24 : Le partite di oggi, Sabato 22 maggio 2021: Serie A e Liga in primo piano -