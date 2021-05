Roma choc, morto un ragazzo di 15 anni: è precipitato nel vuoto dal 'ponte dei suicidi' (Di venerdì 21 maggio 2021) choc, 15enne muore dopo essere precipitato dal 'ponte dei suicidi'. Un ragazzo di appena 15 anni è caduto dal ponte monumentale di Ariccia, vicino Roma, conosciuto appunto come il ponte dei suicidi : ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 maggio 2021), 15enne muore dopo esseredal 'dei'. Undi appena 15è caduto dalmonumentale di Ariccia, vicino, conosciuto appunto come ildei: ...

Advertising

leggoit : #Roma choc: albero crolla su padre e figlio che sono in monopattino - CorriereCitta : Choc a Roma, rider picchiata mentre consegna la pizza: «Mi ha tamponata e poi mi ha dato un pugno in faccia» - CasilinaNews : Choc a Roma, ritrovato cadavere nel Tevere: forse era in acqua da mesi - infoitsport : Roma, choc a Trigoria: uomo entra con una spranga e minaccia i presenti. È il padre di Gianluca Scamacca - FabioTraversa : RT @davidedesario: Roma, choc a Trigoria: uomo entra con una spranga e minaccia i presenti. È il padre di Gianluca Scamacca -