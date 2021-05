Roberto Angelini, è ufficiale lascia Propaganda Live: “Chiedo scusa” (Di venerdì 21 maggio 2021) Roberto Angelini, lascerà Propaganda Live, chiedendo scusa e ammettendo di aver sbagliato, ha deciso di prendersi una pausa per via delle polemiche sui social. Roberto Angelini, il chitarrista si ritira da Propaganda Live (Instagram)Nelle ultime settimane, il chitarrista della trasmissione su La7, Propaganda Live, è stato il soggetto di diverse cronache per via della polemica sollevata di una ragazza che ha lavorato nel suo ristorante romano a nero. Il chitarrista l’aveva definita una ragazza fuori di testa, la quale è stata incattivita dalla vita, le sue parole di accusa sono giunte dopo che la ragazza aveva denunciato il suo stato “illecito”. Ha dichiarato di lavorare a nero nel suo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 21 maggio 2021), lascerà, chiedendoe ammettendo di aver sbagliato, ha deciso di prendersi una pausa per via delle polemiche sui social., il chitarrista si ritira da(Instagram)Nelle ultime settimane, il chitarrista della trasmissione su La7,, è stato il soggetto di diverse cronache per via della polemica sollevata di una ragazza che ha lavorato nel suo ristorante romano a nero. Il chitarrista l’aveva definita una ragazza fuori di testa, la quale è stata incattivita dalla vita, le sue parole di accusa sono giunte dopo che la ragazza aveva denunciato il suo stato “illecito”. Ha dichiarato di lavorare a nero nel suo ...

Advertising

HuffPostItalia : Roberto Angelini lascia Propaganda Live: 'Mi prendo una pausa. Chiedo scusa ancora' - LegaSalvini : DAGOSPIA: 'IL MUSICISTA ROBERTO ANGELINI LASCIA #PROPAGANDALIVE: HA RICEVUTO UNA MULTA DA 15MILA EURO PER AVER FATT… - repubblica : Roberto Angelini lascia Propaganda Live: 'Mi prendo una pausa'. E si scusa ancora dopo la bufera - StufaMarcia1 : RT @GianniCuperIoPD: Roberto Angelini fonda Propaganda Viva. - Giovann00341278 : RT @mpiacenonaver1: Roberto Angelini si toglie dalle balle per un po'... È traumatizzato dal suo essere un coglione... Tanto per quello che… -