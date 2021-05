Recovery | Jerusalmi | ' opportunità irripetibile | pubblico e privato collaborino'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "In Italia abbiamo la fortuna di avere un tessuto imprenditoriale molto vivace e molto numeroso. Dobbiamo essere ottimisti. In un certo senso leche oggi abbiamo sono uniche e abbiamo a disposizione degli importi rilevanti da poter investire con obiettivi di medio termine è un'che non va persa ed è". Lo ha detto Raffaele Jeruslami, amministratore delegato di Borsa Italiana, in collegamento con 'L'Italia genera futuro' de L'Economia di Corriere della Sera dedicato alle eccellenze delle pmi italiane. "Dobbiamo concorrere tutti a questo sforzo,insieme, perché è l'unico modo di avere dei risultati e un grande successo, che è poi quello che ci meritiamo", ha aggiunto.