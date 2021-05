Provenza | “Necessario immunizzare i giovani”

(Di venerdì 21 maggio 2021) “L’Agenzia europea del farmaco (Ema) a breve si esprimerà sulle vaccinazioni anche per idai 12 ai 15 anni e quindi tutti gli Stati europei potranno attivarsi per l’estensione del piano vaccinale per i più”. Lo dichiara Nicola, deputato salernitano del Movimento 5 Stelle, nel suo intervento durante il question time, a cui ha partecipato il Ministero della Salute, che si è tenuto ieri a Montecitorio. “La vaccinazione di adulti e anziani – spiega– è stata necessaria innanzitutto per contenere la malattia Covid-19, e quella per i piùpotrebbe essere invece necessaria per ridurre la trasmissione del virus. Questo tema è complesso e richiede una programmazione attenta e un’informazione scrupolosa e chiara. In questa direzione ho sollecitato il ministro Roberto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Provenza Necessario

SiViaggia

Dalle falesie della Normandia ai profumi della, dalla meraviglia della Bretagna al fascino della Loira: per programmare un viaggio oltralpe èun vademecum con tutto ciò che dovete ...contrastare la violenza di genere, in qualsiasi contesto e sotto ogni forma si ... quando il corpo di spedizione francese fu trasferito in. 0 sharesProvenza: "Manterremo questa traiettoria di coerenza e prudenza in quanto non abbiamo avuto oscillazioni umorali e non abbiamo mai soffiato sul fuoco del disagio del nostro Paese, e di certo non siamo ...La Francia è pronta ad accogliere di nuovo i turisti desiderosi di vedere le sue meraviglie. Ecco tutte le regole e le info utili se hai scelto la Francia come meta delle vacanze ...