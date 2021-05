Panico Uomini e Donne, violenza assurda dietro le quinte, Tina sbattuta a terra. Arriva la denuncia. Cos’è successo (Di venerdì 21 maggio 2021) Momenti di paura per Tina Cipollari dietro le quinte di Uomini e Donne. La vamp è spesso ripresa dall’amico e collega Gianni Sperti, che non perde occasione di mostrarla ai suoi follower su Instagram. Questa volta, però, a finire tra le sue stories è stato un video che ha fatto subito preoccupare i fans del dating show. L’opinionista è rovinosamente caduta a terra. Era alle prese con una simpatica sfilata nel suo lungo vestito pieno di paillettes, quando si è appoggiata a un separé che però è subito caduto. E con lui, è inevitabilmente caduta la stessa donna lasciando di stucco Gianni. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per la caduta di Tina Cipollari dietro le quinte di Uomini e ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Momenti di paura perCipollariledi. La vamp è spesso ripresa dall’amico e collega Gianni Sperti, che non perde occasione di mostrarla ai suoi follower su Instagram. Questa volta, però, a finire tra le sue stories è stato un video che ha fatto subito preoccupare i fans del dating show. L’opinionista è rovinosamente caduta a. Era alle prese con una simpatica sfilata nel suo lungo vestito pieno di paillettes, quando si è appoggiata a un separé che però è subito caduto. E con lui, è inevitabilmente caduta la stessa donna lasciando di stucco Gianni. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per la caduta diCipollariledie ...

Advertising

_callmevale_ : sono schifata, non ho nemmeno le parole per esprimere il ribrezzo che provo verso gli uomini che si comportano così… - opinionistadel2 : se ci privano della litigata tra armando e nicola, dove armando dice “ti piacciono gli uomini o le donne?”, io facc… - Quellochetutti1 : Dal momento che si è creato il panico volevo dire che gli uffici di Uomini e Donne sono gli stessi di Amici, anche… - ManuQ24916888 : RT @Dfatrade: @Alessan77616441 I medici non devono creare panico, ma devono curare i loro pazienti sempre, in qualsiasi situazione; senza d… - Dfatrade : @Alessan77616441 I medici non devono creare panico, ma devono curare i loro pazienti sempre, in qualsiasi situazion… -