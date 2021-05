Panchina Juventus, nuovo colpo di scena: un allenatore si offre ai bianconeri (Di venerdì 21 maggio 2021) Panchina Juventus – Pirlo resta? Il suo futuro è pesantemente in bilico. Fino a qualche settimana fa, le speranze che l’ex centrocampista bianconero restasse sulla Panchina di Madama erano ridotte al lumicino. Tuttavia, qualcosa potrebbe essere cambiato in questi ultimi giorni, che hanno visto la Vecchia Signora ottenere due vittorie importanti contro Inter e Atalanta. Panchina Juventus, Inzaghi si offre ai bianconeri La decisione della Juventus, però, non dovrebbe cambiare: alla fine, salvo ripensamenti del caso, Pirlo sarà esonerato. Ed ecco partito il toto nomi, per cercare di capire chi sarà il prossimo allenatore ad occuparne il posto: tra i tanti profili sul piatto, ce n’è uno che è tornato prepotentemente in auge, ed è quello ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 21 maggio 2021)– Pirlo resta? Il suo futuro è pesantemente in bilico. Fino a qualche settimana fa, le speranze che l’ex centrocampista bianconero restasse sulladi Madama erano ridotte al lumicino. Tuttavia, qualcosa potrebbe essere cambiato in questi ultimi giorni, che hanno visto la Vecchia Signora ottenere due vittorie importanti contro Inter e Atalanta., Inzaghi siaiLa decisione della, però, non dovrebbe cambiare: alla fine, salvo ripensamenti del caso, Pirlo sarà esonerato. Ed ecco partito il toto nomi, per cercare di capire chi sarà il prossimoad occuparne il posto: tra i tanti profili sul piatto, ce n’è uno che è tornato prepotentemente in auge, ed è quello ...

