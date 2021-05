MotoGp, Dovizioso ancora in pista con l'Aprilia per test (Di venerdì 21 maggio 2021) Altro giro, altra serie di test in arrivo per Andrea Dovizioso in sella all' Aprilia . Dopo aver girato con la moto del team di Noale Racing a Jerez e in quel del Mugello, l'ex Ducati sarà ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Altro giro, altra serie diin arrivo per Andreain sella all'. Dopo aver girato con la moto del team di Noale Racing a Jerez e in quel del Mugello, l'ex Ducati sarà ...

