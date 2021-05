Monza | Adriano Galliani fa visita alla squadra dopo l’eliminazione dai playoff

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ilresterà in Serie B anche nella prossima stagione. All’indomani della vana vittoria per 2-0 sul Cittadella nella gara di ritorno deidel campionato cadetto, l’amministratore delegatoha fattoa Monzello. A renderlo noto è stato lo stesso club brianzolo attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: “L’AD biancorosso ha tenuto un discorso di fine stagione a giocatori e staff tecnico, prima che il gruppo si salutasse per l’inizio delle vacanze”. SportFace.

. Ragionamenti su allenatore e calcio mercato ancora non sono nell'agenda della direzione biancorossa e, a tempo debito, verranno prese le dovute decisioni. Oggi l'adGalliani si è ...Secondo quanto riporta il Corriere della Sera , tale follia arriverebbe daGalliani , ... tutte le notizie di #Buffon #Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://...Il Monza resterà in Serie B anche nella prossima stagione. All’indomani della vana vittoria per 2-0 sul Cittadella nella gara di ritorno dei playoff del campionato cadetto, l’amministratore delegato ...Oggi l’ad Adriano Galliani si è recato al Monzello per salutare la squadra: “ Abbiamo mancato la serie A per un gol, abbiamo fallito l’obiettivo ma non è tutto da buttare. In estate avevamo detto che ...